2.000 cupcakes voor Alzheimer Liga

Brecht - Het was een drukte van jewelste donderdag in het dienstencentrum 't Sluisken. Niet alleen waren vrijwilligers van Okra, Neos en KVLV druk in de weer met het versieren en inpakken van maar liefst 2.000 cupcakes, al dat lekkers werd in de namiddag ook opgehaald en uitgedeeld.

Goed voor een opbrengst van 1.800 euro voor de Alzheimer Liga. "Zonder de hulp van de vrijwilligers was dit nooit gelukt. Woensdag hebben twee vrijiwilligers ook nog de 2.000 cupcakes gebakken. Een hele klus", merkt OCMW-voorzitter Annemie Van Dyck tevreden op. "De actie is zeker voor herhaling vatbaar."