Sint-Jorisgilde houdt nieuwe koningsschieting

Brecht - Wie wordt de nieuwe koning van de Sint-Jorisgilde Binnen Brecht? Daarop geven de gildebroeders op zondag 3 september een antwoord tijdens de koningsschieting.

De Gilde van den edelen ridder Sint-Joris Binnen Brecht bestaat al sinds 1371 en heeft haar lokaal in de Hendrik Schoofstraat, achter de grote houten poort. Vandaag telt de gilde een dertigtal broeders, maar in de piekperiode waren dat er wel tachtig.

"De gemiddelde leeftijd is momenteel vijftigplus, maar we willen graag verjongen. Het is moeilijk om nieuw, jong bloed hiervoor warm te maken. Nochtans is het best spannend om voor het koningsschap te schieten naar de vogel", weet ouderman Achiel Van Ballaert.

"Je moet ook in prima conditie zijn. De voetboog weegt wel 15 kg waarmee minstens 40 meter ver naar een liggende wip wordt geschoten. Bij de koningsschieting wordt naar een vogel op 32 meter hoogte op een staande wip geschoten. Elke gildebroeder kan koning worden, tenminste als die de vogel eraf schiet. En dat moet sowieso gebeuren. Lukt het zondag niet, dan wordt er een week later opnieuw geschoten. Anders is er geen koning. Vroeger was het een hele eer om koning te zijn, maar dat is de laatste jaren wat verwaterd. Toch willen we dat graag opnieuw populair maken. Je kunt al vanaf je achttiende tot de gilde toetreden. Dat kan bij ons vrijblijvend. Ook een voetboog en kledij kun je hier lenen. Zo kun je eerst ervaren of het je ligt of niet."

Optocht

Zondag is ook iedereen welkom om de koningsschieting bij te wonen. Om 13u vertrekken de gildebroeders in traditionele klederdracht in stoet van de Hendrik Schoofstraat naar de Tilburgbaan, aan de Chirolokalen waar de wip staat opgesteld. Om 14u mogen leden van het gemeentebestuur, de hoofdman, de keizer en de koning van een bevriende gilde als eersten naar de vogel schieten. Het eigenlijke koningsschieten start dan om 15u.

Als de vogel er is afgeschoten, volgt de kroningsceremonie. De koning wordt dan een lauwerkrans omgehangen. Daarna volgt de terugtocht naar het lokaal waar de koning het gelag moet betalen. "Het is traditie dat de koning iedereen trakteert. De gilde legt wel een stuk bij uit de kas. Het is altijd een supergezellig gebeuren", verduidelijkt de ouderman.

Van 1 mei tot 3 november komen de broeders van de Sint-Jorisgilde elke zondag om 17u bijeen in het lokaal in de Hendrik Schoofstraat.