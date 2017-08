Start tweede fase heraanleg Schotensteenweg

Brecht - De tweede fase van de heraanleg van de Schotensteenweg in Brecht gaat vandaag van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer begint met het opbreken van het gedeelte tussen de Andrélaan en de Beukenlei, het kruispunt in Sint-Job.Voor de bewoners volgt opnieuw 2,5 maand hinder.

Vanaf 16 augustus worden in dit deel de bestaande inritten tussen de rijbaan en het fietspad opgebroken en wordt een eerste funderingslaag gelegd. Hierdoor zijn de woningen van de Cambeenboslaan en de Andrélaan een week lang moeilijk bereikbaar. Er wordt aan de bewoners gevraagd om voor 6u 's ochtends hun wagen buiten de werkzone te parkeren.

Vanaf 22 augustus wordt een tweede funderingslaag aangelegd en de onderlagen voor het asfalt. Bewoners in het gedeelte tussen de bestaande betonverharding langs de kant van Sint-Job tot halverwege het kruipsunt met de Cambeenboslaan zullen opnieuw hinder ondervinden.

Verwacht wordt dat dan in september de toplaag kan worden gegoten. De duur van de werken wordt geraamd op 2,5 maand, maar de duurtijd is onderhevig aan de weersomstandigheden.

Omleidingen

Net als in de eerste fase zal er tijdens de werken in de tweede fase geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Schotensteenweg tussen Brecht en Sint-Job. Omrijden gebeurt nog steeds via de E19.

Ook de bussen van De Lijn rijden om, via de Schotensteenweg en slaan dan af naar de Andrélaan, Mieksebaan waarvoor aanpassingen zijn doorgevoerd en de Sint-Jobsteenweg. Dit geldt voor beide richtingen.

Bewoners van de Cambeenboslaan zullen wel een doorgang krijgen via de Schotensteenweg.

www.wegenenverkeer.be/brecht