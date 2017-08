Nieuw concept Chirofeesten slaat aan

Brecht - De 46ste uitgave van de Chirofeesten was een succes. In het westerndecor aan de lokalen in de Tlburgbaan werd duchtig gefuift door groot en klein, aan touwen getrokken op kastelen gesprongen en genoten van het zomerweer.

"Op de openluchtfuif zaterdagavond was meer volk dan vorig jaar en het touwtrekken op zondag lokte maar liefst achttien ploegen van zes personen. Ook aan de fietszoektocht en de motortour is gretig deelgenomen", stelt een tevreden hoofdverantwoordelijke Jasper Tengrootenhuysen.

Het westerndecor schitterde zondag volop in de zon.Benieuwd wat Chiro Brecht voor 47ste editie in petto heeft.