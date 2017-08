Alle cowboys en indianen welkom op 46ste Chirofeesten

Brecht - Met een indrukwekkende saloon-mainstage, een hardroom, dalktentje, lounge en kilometerslange toog beloven de 46ste Chirofeesten opnieuw een knaller te worden. Op de terreinen in de Tilburgbaan wordt dit weekend 5.000 man verwacht.

"Het thema dit jaar is western", verklaart hoofdverantwoordelijke Jasper Tengrootenhuysen waarom de mainstage eruit ziet als een reusachtige saloon.

Iedereen wordt dit weekend ook via een houten watertoren die zo uit een westernfilm komt, binnengeloodst. Naast de mainstage is er nog een grote tipi die op zaterdag dienst doet als lounge en op zondag als dalktent voor liefhebbers van hardcore.

Nieuw dit jaar is dat het touwtrekken op zondag terug is van twee jaar weggeweest en voor het eerst is er ook aan de kleinsten gedacht met een kinderdisco. "We willen de kinderen ook meer bij de Chirofeesten betrekken. Vanaf 12u opent al het kinderdorp met springkastelen, grime en grote gezelschapsspellen."

Verder kun je op zondag nog deelnemen aan een fotofietszoektocht en een motortour op gps. Het weekend wordt traditioneel afgesloten met een kortebroekenfuif. Wie in korte broek komt, betaalt geen toegang. Anders tel je 5 euro neer.

Chiro Brecht, Tilburgbaan 39, zaterdag vanaf 21u, zondag vanaf 12u, www.chirofeestenbrecht.be