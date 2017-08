Mega Windy trekt windmolenpark langs E19 opnieuw in

Brecht - De zes windturbines langs de E19 die tegen half 2018 groene stroom zouden leveren aan 14.000 gezinnen, komen er voorlopig niet. "Door de extra studies zouden we termijn, vier maanden, van de vergunning niet halen."

Mega Windy die samen met Luminus het windmolenpark wil bouwen, moet verder onderzoek afwachten. "De gemeente Wuustwezel heeft een extra geluidsstudie gevraagd in verband met het bestaande achtergrondgeluid en er wordt ook nog onderzocht of er een MER (milieu effecten rapport) nodig is", laat Jan Philipo van Mega Windy weten.

"Wanneer die studies zullen afgerond zijn, weten we niet. Voor de timing hangen we van de studiebureau's af. We hopen wel nog dit jaar een nieuwe aanvraag te kunnen indienen."

Het is de tweede keer al dat Mega Windy de aanvraag moet intrekken. Een eerste keer op advies van de gemeenten in 2014 toen Mega Windy een tweede lijn van drie molens wilde zetten achter de bestaande lijn in Loenhout en Hoogstraten. De turbine in Hoogstraten is toen gesneuveld, want lag in broedgebied.