Chiro Sint-Job strikt Steve Tielens voor kamplied

Brecht - Zo'n negentig prinsjes en prinsesjes van Chiro Sint-Job vertrokken op 1 augustus op kamp naar Tessenderlo. Daar beleven ze samen met de 190 andere leden tien dagen Kasteelkoorts, zoals het thema luidt. Speciaal voor hen brachten de Spaceboys opnieuw een verzamellied uit, met Steve Tielens.

"De Spaceboys zijn gesplit", kondigde Bart Schols aan in de Afspraak op Eén. Maar gelukkig voor Chiro Sint-Job bracht schlagerzanger Garry Haggar afgelopen donderdag goed nieuws: "De Spaceboys zijn terug!" En ze hebben een nieuw verzamellied gemaakt. Met 'Terug' hopen ze de hit van vorig jaar 'Samenkomen', met Garry Haggar te evenaren.

Intussen is de nieuwe clip ruim 3.000 keer bekeken. "Deze clip is in korte tijd in verhouding tegenover vorig jaar al wel een stuk meer bekeken en gedeeld op sociale media. Een nieuwe Chirohit lijkt in de maak", hoopt Roeland Ruelens van Chiro Sint-Job.

Het verzamellied is alvast een geweldig voorsmaakje voor de leden voor het echte tiendaagse kamp van 1 tot 11 augustus in Tessenderlo. Het wordt afgespeeld wanneer iedereen moet verzamelen, bijvoorbeeld bij het opstaan, de start van de activiteiten en bij het avondmaal.