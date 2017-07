Natuur en Bos kapt 150 uitheemse eiken in Brechtse Heide

Brecht - Agentschap Natuur en Bos kapt 150 Amerikaanse eiken in de Brechtse Heide om er een nieuw gemengd bos voor in de plaats te krijgen. Dat moet zorgen voor meer diversiteit in fauna en flora.

"Er wordt nu een eerste aanzet gegeven om te komen tot gemengde bossen. Nu zijn er vooral dennen en Amerikaanse eiken. De algemene politiek van Vlaanderen is om meer inlands loofhout te hebben", legt boswachter Harry Thys van ANB uit.

"De Amerikaanse eik komt bij ons veel voor, zorgt voor veel eikels waardoor ze constant verjongt en neemt veel ruimte in. Hierdoor is er geen plaats meer beschikbaar voor inlandse bomen en wordt zo de omvorming in gemengde bossen tegengewerkt. Een gemengd bos leidt nochtans tot meer verschillende soorten organismen en insecten die dan weer voeding zijn voor onder meer vleermuizen en spechten."

"Op dat stuk van de Brechtse Heide zijn we nu aan een inhaalbeweging bezig. Er worden vooral dreefbomen gekapt, van een kaalkap is zeker geen sprake."