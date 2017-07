Toplaag en markeringen N115 volgen in bouwverlof

Brecht - Er wordt tijdens het bouwverlof doorgewerkt aan de heraanleg van de Schotensteenweg. Op 12 en 13 juli wordt nog de toplaag gelegd voor het stuk vanaf de Kapelstraat tot net voor het kruispunt Hoge Mereyt.

Normaal gesproken moest die toplaag mét wegmarkeringen voor het bouwerlof er liggen. "Dat hadden we inderdaad liever gehad", bekent woordvoerder Jef Schoenmaekers van AWV.

"Maar we zitten nog binnen de zeventig werkdagen ondanks het weerverlet, voor een toplaag moet het droog zijn. Op bepaalde plaatsen moest ook de ondergrond verstevigd worden en aan het kruispunt Kapelstraat - Krekelberg zijn we op nutsleidingen gestoten die er uit moesten."

Verwacht wordt dat dus tijdens de eerste week van het bouwverlof de toplaag kan aangelegd worden en op 3 en 4 augustus de wegmarkeringen aangebracht en verder gewerkt aan de opritten en bermen.

"Intussen kan men, behalve op de dagen dat er gewerkt wordt, wel over de onderlagen gereden worden en is het kruispunt wel open." In de Mieksebaan worden er dan ook enkele aanpassingen uitgevoerd, zoals twee verhoogde kruispunten verlaagd, zodat de bussen er tijdens de tweede fase over kunnen. Die start op 9 augustus.