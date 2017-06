Biratlon breidt uit met minitriatlon voor de jeugd

Brecht - Na het overgrote succes van de twee vorige edities pakt Bracht in 't Rood op zaterdag 1 juli opnieuw uit met de Biratlon, een 1/8 sprinttriatlon, en meer nog voor het eerst wordt deze uitgebreid met een jeugdtriatlon.

"Het opzet van de Biratlon is nog steeds dezelfde: een goed georganiseerde triatlon toegankelijk maken voor zowel beginners als ervaren triatleten, gevolgd door een leuke afterparty waarin zowel de atleten als supporters bij pot en pint kunnen nakaarten", benadrukt Wouter Geysen van sportclub Bracht in't Rood.

Aan de Biratlon kunnen 230 atleten solo deelnemen en 70 trio's. "De solo's zijn volzet, momenteel zijn er 30 trio's ingeschreven. Overigens een ideale manier om triatlon kennis te maken", geeft Geysen mee.

"Nieuw dit jaar is dat we ook kinderen van 8 tot 15 jaar de kans willen geven om aan de Biratlon deel te nemen. Nu al tellen we 135 inschrijvingen." De acht- tot elfjarigen moeten 50 meter zwemmen, 3 kilometer fietsen en 500 meter lopen. Bij de twaalf- tot vijftienjarigen verdubbelen die afstanden.

Plaats van afspraak is het Chiroterrein in de Tilburgbaan. De minitriatlon start om 15.30u, de Biratlon om 17U. Prijsuitreiking om 19.30u, gevolgd door een after party.

www.biratlon.be