Sint-Jobse vrouwen met vaart verwennen boekenwurmen

Brecht - Boekenwurmen worden deze zomer verwend dankzij de Sint-Jobse vrouwen met vaart die twee boekenruilkasten heeft geïnstalleerd in het dorp.

Een kast vol boeken in geplaatst onder het fietsenrek van de supermarkt Delhaize in de Eikenlei en een ander hangt in de hal van dienstencentrum De Lindeboom, aan de achterkant van zaal 't Goorhof, in de Kerklei 18.

"Iedereen, kinderen, vrouwen en mannen zijn vrij om boeken mee te nemen of er in te zetten", klinkt het bij de Sint-Jobse KVLV.

"De kasten krijgen wel wat bezoek en er worden geregeld boeken gewisseld. Toch ondervinden wij dat niet iedereen goed durft boeken mee te nemen. De kasten worden geregeld nagezien door bestuursleden van KVLV en indien nodig bijgevuld, dus er zal voor iedereen wel een exemplaar in zitten dat hen aanspreekt. Met het verlof in zicht denken we dat er meer boeken gelezen worden en er meer wissels zullen zijn dan anders. We vragen wel dat de boeken die er in gezet worden, nog in heel goede staat zijn."