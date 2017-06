Tickets Zomerfest vliegen de deur uit

Brecht - De eerste editie van Zomerfest op 30 juni en 1 juli in ruiterhal Kraaienhorst belooft nu al een succes te worden. De tickets vliegen de deur uit. Wie zeker wil zijn van een kaartje, bestelt er best een in voorverkoop.

“De ticketverkoop loopt als een trein”, vertelt organisator Dieter van Daele enthousiast. “We verkopen tickets over heel Vlaanderen, van Brugge tot Mechelen en natuurlijk veel in de Noorderkempen. We zitten met een maximumcapaciteit van 5.000, dus als de verkoop zo blijft lopen als nu is het aangeraden om in voorverkoop een ticket te bestellen, zeker voor de vipplaatsen moet je snel zijn.”

Zomerfest pakt op vrijdag 30 juni uit met een dj-festival, waarop ook dj's uit de regio een forum krijgen. “Het moet een feest worden voor en door de Noordekempen”, stelde Dieter van bij de start. Top of the bill zijn 2Empress, Pat B en Dark E op vrijdag en op het slagerfestival op zaterdag komen onder meer De Romeo's, Get Ready en Steve Tielens.

Op beide dagen is er outdoor een lounge ingericht. Daarvoor is de toegang gratis.

