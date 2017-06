Uitbreiding Gemeentehuis met halfjaar uitgesteld

Brecht - Normaal gesproken zou er volgend jaar werk worden gemaakt van de uitbreiding van het gemeentehuis waar de diensten nu veel te krap behuisd zitten. Maar de werken zullen pas ten vroegste begin 2019 kunnen starten.

"Het RUP Brecht-Centrum is veel te beperkend voor een deftige uitbreiding", legt burgemeester Luc Aerts (CD&V) uit.

"Met dit plan is het sop de kolen niet waard. We moeten dus een deelplan toevoegen aan het RUP, enkel voor het park, om meer mogelijkheden te krijgen. Hopelijk kunnen we hiermee in het najaar naar de gemeenteraad koen en kunnen de werken in het eerste semester van 2019 starten. We zitten dus een halfjaar achteruit op de planning."