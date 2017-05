Pastorie verkocht voor 970.000 euro

Brecht - De pastorie in de Lessiusstraat 10 is openbaar verkocht. Op de tweede zitdag in gemeenschapsentrum Jan vander Noot werd maandag 970.000 euro geboden.

Notaris Marnix De Saedeleer wees het gebouw daarop definitief toe aan Brechtenaar Dave Bogaerts, die nog niet wil zeggen wat zijn plannen met het gebouw of de grond zijn.

De gemeente is alleszins erg tevreden. “De pastorie werd geschat op 640.000 euro. We hebben er nu 1,5 keer meer voor gekregen”, lacht burgemeester Luc Aerts (CD&V).

In de pastorie woonde al geruime tijd geen pastoor meer, maar tal van verenigingen zoals Fanfare Vlijt & Eendracht had er een vaste stek. De nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Elia is in een appartement op de Gemeenteplaats in het centrum gaan wonen. Er woont dus sinds lange tijd wel weer een pastoor in Brecht, maar niet in de pastorie die verouderd was. Dat was de reden waarom de gemeente het pand van de hand wilde doen.