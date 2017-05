Broers De Belie lanceren tweeling gin en vermouth van Thomas Cuyvers

Antwerpen / Brecht - Stoker Thomas Cuyvers uit Sint-Lenaarts heeft weer wat lekkers gestookt , dit keer een tweeling gin en vermouth voor de broers Tom (46) en Franky (52) De Belie uit Berchem. De keurslager en chef stelden vrijdag hun tweeling in primeur voor.

“We liepen elk al met zo'n plan rond en daarom hebben we de krachten gebundeld, maar toch elk onze eigen drank”, legt Tom De Belie van Brasserie Magalie uit.

“Een van de hoofdbestanddelen bij allebei zijn de caracara appelsienen die op alcohol werden gezet. Deze appelsien uit Spanje is enkel te verkrijgen in de maanden december, januari en februari. Hierdoor kunnen de gin en vermouth ook perfect samengaan in een dry martini bijvoorbeeld.”



De Belie gin (35 euro) en De Belie vermouth (28 euro) zijn enkel te koop bij Brasserie Magalie en Keurslager De Belie in Berchem.