“2016 was donker jaar wat woninginbraken betreft”

Politiezone Voorkempen zet sterk in op inbraakpreventie. in 2016 is het aantal woninginbraken opnieuw met 20% gstegen Foto: Politiezone Voorkempen

Brecht - Na een daling van de woninginbraken de afgelopen drie jaren werden er in 2016 opnieuw 20% meer inbraken en pogingen vastgesteld. “Een donker 2016, ondanks de vele acties”, stelt hoofdcommissaris Peter Muyshondt van Politiezone Voorkempen bij de voorstelling van het jaarverslag op de gemeenteraad. Het aantal fietsdiefstallen en ongevallen is dan wel weer gedaald vorig jaar.

Met 282 effectieve inbraken en 200 pogingen is het aantal feiten met 82 gestegen tegenover 2015 toen er 400 waren. Alleen in Schilde zijn er 22 minder inbraken geweest. In de drie andere gemeenten van de Politiezone Voorkempen is er een stijging vastgesteld. De grootste stijging (+61) valt Zoersel ten deel. Ook in Malle waren inbrekers actiever in 2016 met 31 meer inbraken (90 of 18%) tegenover 2015. In Brecht werden ten slotte 139 feiten of 28% opgetekend, dat is een toename van 12.

“Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste inbraken en pogingen worden gepleegd tijdens de avonduren, tussen 13 en 23u, en dat vooral tijdens de donkere maanden. In de maanden mei tot en met augustus liggen de inbraakcijfers opmerkelijk lager, tussen de 9 en 20 feiten", merkt Muyshondt op.

Positieve tendens

Een positieve tendens is dan weer dat het aantal fietsdiefstallen met 76 is gedaald, van 348 in 2015 naar 272 in 2016. “We hebben een nieuw toestel gekocht waarmee 611 fietsen zijn gelabeld”, geeft Muyshondt als mogelijke verklaring aan.

Veiliger op de weg

Ook op de weg gaat het er veiliger aan toe. In 2016 zijn er met 660 namelijk 74 mindere ongevallen gebeurd op de Voorkempense wegen. Daarbij vielen jammer genoeg twee doden in Malle en Schilde, 206 gewonden en in 452 gevallen was er alleen stoffelijke schade. “In meer dan 10% van de ongevallen (78) is er alcohol in het spel. We hebben dan ook sterk ingezet op alcoholcontroles (48 extra).”

Ook de trajectcontrole werpt vruchten af. Gebeurden er in 2011 nog 15 ongevallen op de Schotensteenweg dan is dat vorig jaar tot slechts 1 herleid.