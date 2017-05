Kom een bordje beschilderen in het Klei(N)atelier

Brecht - Katrien van Baarle en haar kleivrienden nodigt iedereen op 6 en 7 mei, tussen 10 en 18u, uit om een kijkje te komen nemen in hun Klei(N)atelier op de Baan op Sas Twee 28 in Sint-Job.

De opendeur kadert in de Week van de Amateurkunsten, een kunstweek voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd.

Dit weekend kunt u werken bewonderen van Katrien van Baarle, Lut Vandenbroeck, Trees van Looveren en Hilde Verwulgen.

Daarnaast kun je om 14u ook zelf aan de slag om een schaaltje te beschilderen en te glazuren, zolang de voorraad strekt. Voor een schaaltje en materiaal betaal je 14 euro.

www.katrienvanbaarle.be, www.wak.be