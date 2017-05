Negentig buurtbewoners langs de E19 protesteren tegen nieuwe windmolens

Brecht - "Het is goed geweest”, vindt een groep bezorgde bewoners langs de E19. Ze dienden bezwaarschriften in tegen de komst van zes nieuwe windturbines in hun omgeving. Gisteren liep het openbaar onderzoek af.

“Op dit moment staan er naast de E19 in onze buurt al zestien molens (negen in Loenhout, zes in Hoogstraten, een in Brecht). Daarnaast zijn er nog twee extra vergund op de Tommelberg. Nu zouden er weer zes bijkomen. Zo komen sommige huizen binnen een straal van 500 meter van de nieuwe turbines te staan”, stellen de buurtbewoners in hun bezwaarschrift.

In hun bezwaarschriften hebben de bewoners het onder meer over de slagschaduw van de nieuwe molens die tot in hun tuinen en woningen reikt. Een ander heikel punt is de geluidshinder.

Verder vrezen de bewoners dat de extra rij turbines zorgt voor waardedaling van hun woningen en percelen. Ze begrijpen ook niet waarom de molens op die locatie worden geplaatst.

Henk Philipo van Mega Windy begrijpt de bewoners wel, maar beklemtoont dat de uitbreiding van het bestaande windmolenpark de afgelopen twee jaar grondig bestudeerd is. “Dat de molens op deze locatie komen, is ingegeven door de stedenbouwkundige dienst. Die wil geen wildgroei van windturbines, eerder een park in plaats van één lange rij. Een derde rij molens kan hier niet komen.”

“De mensen zijn ongerust, voor hen is de draagkracht van het gebied overschreden. Daar moeten we zeker aandacht voor hebben, ook al is hernieuwbare energie belangrijk”, weet Wuustwezels schepen van Energie Sus Vissers (CD&V).

Gisteren is het openbaar onderzoek afgelopen. Volgende week moeten de gemeenten hun advies uitspreken. Daarna gaat het dossier naar onder meer de stedenbouwkundige dienst en de provincie.