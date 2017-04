Neos krolft voortaan elke dinsdag

Krolfen is een mix van golf en criquet en kan nu ook in Brecht gespeeld worden. Foto: Elke Lamens

Brecht - Wie actief wil ontspannen in de buitenlucht heeft er sinds dinsdag een nieuwe uitdaging bij. Neos biedt mede dankzij de gemeente haar actieve en ondernemende senioren voortaan elke week een partijtje 'krolf' aan.

Krolf is een mengeling van golf en criquet. Het parcours met 12 holes over een afstand van 300 meter is uitgelegd langs het voetbalterrein van K Brecht SK.

"We hebben de sport leren kennen tijdens de Sporteldag van de gemeente vorig jaar en vond dit echt iets voor onze leden", meent voorzitter Gust Joosen. En de dames die dinsdag met krolf kwamen kennismaken, beamen dit volmondig. "Je bent actief bezig in de buitenlucht, het is niet vermoeidend, maar er is wel een leuk ceompetitief kantje aan. Bovendien kunnen we tussendoor lekker kletsen", zeggen de dames.

"Iedereen kan krolf spelen en dat is nu net het leuke eraan. Bovendien is dit een aangename manier om elkaar te leren kennen. Je bent ongeveer anderhalf uur beizg en dan is er nog tijd om samen een glas te drinken", vult Joosen aan.

De intitiatie was een initiatief van de gemeente, maar Neos nodigt de leden vanaf nu elke dinsdag uit om te komen krolfen. "Als lid betaal je 30 euro per jaar en voor 20 euro extra kun je aan alle sportactiviteiten van Neos deelnemen. Zo kun je elke donderdag wandelen, kubb spelen en badmintonnen."

http://www.neosvzw.be/page?page=brecht