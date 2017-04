Buurtbewoner krijgt negen windmolens in achtertuin

Brecht - De komst van zes nieuwe windmolens langs de E19 in Loenhout en Brecht boezemt de ene angst in, de andere ziet er een investering in. De interesse was groot gisteren op de infomarkt in Loenhout.

Roel Schrooyen (45) uit Loenhout ziet het niet graag gebeuren dat er nog windmolens bijkomen. "Wij wonen midden in de zone waar al turbines staan, vlak bij de afrit van de E19. Wij zien nu al op zeven windmolens. Met het nieuwe park komen daar nog eens twee bij. Een van mijn kinderen die elf jaar is heeft zich aan tafel al moeten verzetten, want die werd duizelig van het constante zicht op de draaiende molens."

Herman Declroix van Mega Windy weet dat het gezichtsveld geen element is in de overweging van waar er een windmolen kan komen. Maar er is een goede reden waarom er nu nog windmolens op dezelfde locatie bijkomen. "De overheid stimuleert clusters", verduidelijkt hij. "Stedenbouw argumenteert dat clusters veel minder storend zijn voor zowel mens als milieu dan een lange rij turbines naast elkaar. Deze tweede lijn is hier wel het maximum", vult Henk Philipo van Mega Windy aan.

"Daarnaast kunnen de inwoners hier ook aan verdienen. We kunnen een rendement van 4,5% aanbieden." Over die investering denken Willy en Maria uit Wuustwezel nog na. "Groene energie is een positieve evolutie en het is interessant om in plaatselijke projecten te investeren. Het zou nog beter zijn als ook de gemeenten dit zouden doen, dan zou de lokale betrokkenheid nog groter zijn", meent Willy. "Die participatie vinden wij erg belangrijk, want dat vergroot het draagvlak", meent schepen van Leefmilieu Sus Vissers (CD&V).

"Jan Van Hasselt (86) en Maria Van Looveren (79) uit Sint-Lenaarts zullen nu op 200 meter van hun deur een windmolen krijgen en daar zijn ze toch niet zo gerust in. "We zien nu al op vier molens, maar die staan verder weg. Toch hebben die al impact op de gezondheid van onze zoon (48)."