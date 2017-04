Springen in het park en piraterij op school

Brecht - Het was een zonnige maar koude buitenspeeldag. In het gemeentepark leek dat de kinderen nochtans niet te deren, want die sprongen dat het een lieve lust was in de verschillende springkastelen die er stonden opgesteld. Voor de wat grotere durvers was er ook een klimmuur te trotseren. In basisschool De Brug in Sint-Job werd een priatenspel gespeeld.

In de drie deelgemeenten konden de kinderen deelnemen aan de Buitenspeeldag. In Sint-Job, Sint-Lenaarts en Brecht had de jeugddienst onder meer springkastelen, stormbanen, klimmuren en een rodeostier klaargezet om het de kleine speelvogels helemaal naar de zin te maken.

In basisschool De Brug in Sint-Job werden de kleuters van de derde kleuterklas in de voormiddag al naar buiten gelokt met een heus piratenspel. Het was spannend én de piratenschat was héél goed verstopt, maar uiteindelijk hebben de kleuters de schat wel gevonden. Goed gedaan van de piraten…

De eerste kleuterklas heeft wat in het zonnetje gespeeld en de tweede kleuterklas is gaan fietsen op de speelplaats van de lagere school.