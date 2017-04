Zes nieuwe windmolens langs E19 tegen half 2018

Brecht - Als alles volgens plan verloopt zouden er medio 2018 zes nieuwe windmolens moeten draaien langs de E19, 2 in Brecht en 4 in Loenhout. Samen zouden ze jaarlijks 50.000 MWh groene stroom produceren, dat is goed voor het verbruik van ongeveer 14.285 gezinnen. Op 19 april houden Mega Windy en EDF Luminus een infomarkt hierover in Loenhout.

Het openbaar onderzoek over dit windmolenpark loopt nog tot half mei. In dat kader wordt de infomarkt georganiseerd en krijgen inwoners uitgebreide informatie over het project.

Ook de gemeenten moeten voor half mei nog advies hierover uitbrengen. "We verwachten dat het goed wordt onthaald, want we hebben vaak met de gemeenten overlegd bij de opmaak van de plannen", stelt Henk Philipo, bestuurder van Mega Windy.

"Gedurende ruim twee jaar zijn bijkomende onderzoeken en studies verricht, vooral op het gebied van natuur, op basis waarvan we tot dit concreet voorstel zijn gekomen."

Mega Windy werkt voor dit windmolenpark samen met EDF Luminus. "Die had ook plannen in het gebied. Dat heeft geleid tot een nieuw plan. Met de schrapping van de turbine in Hoogstraten, zijn we meer zuidelijker gegaan en zo komen we tot 4 molens in Loenhout en 2 in Brecht.

Infomarkt: 19/04, 16-20u, zaal Guldentop, Tienpondstraat 1, Loenhout