Eerste minibibliotheek van het noorden hangt in Brecht

Brecht - Bij onze noorderburen bestaat de particuliere minibibliotheek al langer en zijn de intussen ruim 900 locaties zelfs verzameld op de website minibieb.nl. Het fenomeen is nu naar onze contreien overgewaaid dankzij Miranda Vervoort uit de Bethovenstraat 20.

“Ik had nog een reeks boeken liggen die ik niet verkocht kreeg. In een magazine las ik over zo'n minibibliotheek en het bracht me op het idee om het zelf ook te gaan doen”, legt de initiatiefneemster uit.

Miranda doopte haar initiatief 'Minie Bieb'. De mooi versierde kast hangt aan haar huis, op de hoek van de Bethovenstraat en de Kleine Kasteeltjesweg. Je kunt er gratis boeken lenen en ruilen zoals in het kastje ook staat uitgelegd.

"Ik hoop dat er niet alleen boeken geleend worden, maar er ook nieuwe in worden gelegd voor andere lezers. Dan pas is het geslaagd. Ik heb al op Facebook reacties gehad van mensen die nog boeken te geef hebben. Die zijn erg welkom.”

Wereldwijd fenomeen

Sinds 2009 zijn, naar het concept Free Little Library van Todd Bol uit Hudson, wereldwijd al meer dan 12.000 kleine bibliotheekjes geïnstalleerd. De meeste daarvan staan in de VS en Canada, maar ook in Ghana, India en Nederland.De Minie Bieb van Miranda Vervoort is dus de eerste in de regio van het noorden van Antwerpen.