Nieuwe state-of-the-art repetitieruimte opent in zomer in 't Jop

Brecht - Is er opvolging voor de Sint-Jobse muzikant Oliver Symons (Bazart, Warhola) in de maak? "Dat zou schitterend zijn", reageren jeugdschepen Daan De Veuster( CD&V) en jeugdconsulent Wouter Vandewal als ze een blik gunnen in de nieuwe repetitieruimte van de gemeente in jeudhuis 't Jop in de Kattenhoflaan.

Momenteel legt de technische dienst van de gemeente de laatste hand aan de gloednieuwe repetitieruimte voor lokale bands. Die is ingericht in de voormalige bergruimte van jeugdhuis 't Jop in de Kattenhoflaan. De ruimte is er gekomen op vraag van enkele lokale bands.

Vanaf de zomer kunnen Brechtse muzikanten een eigen stek huren om te repeteren. En wat voor een! Deze is volgens Vandewal helemaal state-of-the-art. "De akoestiek in de ruimte is perfect. We hebben hiervoor een expert in de arm genomen."

Het nieuwe repetitielokaal mag dan akoestisch perfect zijn, het ziet er ook mooi uit. Beide heren benadrukken ook dat de ruimte volledig in eigen beheer is uitgevoerd. "Alleen zo konden we de prijs drukken. Het gaat in totaal om een investering van zo'n 15.000 euro", stelt de jeugdschepen.

Bands waarvan minstens één lid in Brecht woont, kunnen het lokaal huren per drie maanden. Ze betalen 60 euro voor maximum twaalf blokken van vier uur. Dat kan zijn van 10 tot 14u, van 14 tot 18u en van 18 tot 22u (niet op vrijdag- en zaterdagavond). In de ruimte zijn een drumstel, 2 microfoons, een mengpaneel, zangsinstallatie en de nodige kabels voorzien. "Gitaarversterkers moeten de bands wel nog zelf meebrengen", vult Vandewal aan. Intussen zijn al acht bands geïnteresseerd.

Meer info bij de jeugddienst: 03.660.28.30, jeugddienst@brecht.be