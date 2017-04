Slager Verstappen viert jubileum met compleet vernieuwde zaak

Brecht - Met een winkelruimte die anderhalve keer groter is en een atelier van 400 m2 extra viert slagerij Verstappen in de Dorpsstraat vandaag en komend weekend het tienjarige bestaan.

Vooral de afhaaltoog voor verse warme vleesbereidingen, het producteneiland in het midden en de kinderhoek met tablets springen meteen in het oog in de nieuwe winkelruimte.

"De toonbank was veel te klein geworden. We kunnen veel meer charcuterie, salades en bereide gerechten aanbieden, hebben ons meer toegelegd op Franse kazen en ons assortiment vers vlees kan nu volledig getoond worden", verduidelijkt de gediplomeerde slager-traiteur Luc Verstappen.

En het is ook hierom dat Verstappen in de wijde omtrek bekendstaat. Op amper één kilometer van de winkel staan zijn runderen van het wit-blauwe ras te grazen.Voor Luc Verstappen tien jaar geleden met zijn vrouw An de winkel opende, deed hij vijf jaar niets anders dan het aankopen en vetmesten van runderen en kalveren.

Tot in 2007 dit pand te koop stond. "Een buitenkans waar we nog geen minuut spijt van hebben gehad", bekent de slager. Al kon hij niet vermoeden dat het in tien jaar tijd zo'n vaart zou lopen. "Meer volume betekent ook extra werk en dus zoekt Verstappen naar extra krachten.

Twaalf dagen is de winkel gesloten geweest, maar vandaag zullen klanten verbaasd opkijken van de uitgebreide winkel. "Elke klant wordt verwend met een glas cava of fruitsap, tal van proeverijen, kortingsacties op producten en een gratis steakmes. De kinderen kunnen grabbelen in een speelgoedton."

Slagerij Verstappen, Dorpsstraat 75, Sint-Lenaarts, 0477.79.72.75, www.slagerijverstappen.be, luc.verstappen@hotmail.com