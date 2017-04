Kinderen slaan boef in de boeien

Brecht - Elf kinderen werden gisteren opgeleid tot politieagent en moesten al meteen achter een schurk aan. Die was ontsnapt uit de cel van het politiecommissariaat op de Vaartdijk.

De kinderen waren de winnaars van de tekenwedstrijd op de opendeurdag van het commissariaat van de politiezone Voorkempen op 4 maart. Van de 117 tekeningen kwamen hun elf tekeningen als mooisten uit de bus.

Als beloning kregen zes 3- tot 7-jarigen en vijf 7- tot 12-jarigen elk een grote zak snoep. Maar laat die net gestolen worden door Tom De Schurk, die uit de cel wist te ontsnappen. Hij had om een glas water gevraagd en was door de open celdeur weggeglipt.

De winnende kinderen, Rhune Kemmens, Rhune Krols, Quinten Sluyts, Sander Nuyens en TRiany Roets die net een rondleiding kregen in het commissariaat, kregen al meteen de opdracht om de boef te gaan vangen. Maar daarvoor werden ze eerst tot politieagent opgeleid.

Na een race door het commissariaat konden ze Tom De Schurk op de parking achteraan vatten. Ze sloten hem snel opnieuw op in de cel en checkten dan op de parking of in zijn vluchtauto hun zakken snoep te vinden waren. En ja, hoor. Gelukkig maar!

De kinderen zijn nu gediplomeerde agenten en gooiden als volleerde studenten hun pet hoog in de lucht.