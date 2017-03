Kievit vindt rust in centrum dankzij ringweg

Christine Van Rompaey van Carré Confiture vond op de Gemeenteplaats kieviteitjes dankzij de komst van de ringweg is het een pak rustiger in het centrum. Foto: RR

Brecht - Sinds het verkeer vanaf maandag 27 maart niet meer door het centrum van Brecht rijdt, is de rust er teruggekeerd. "Het is een ongelooflijk verschil qua verkeersdrukte", beaamt Christine Van Rompaey, zaakvoerster van koffiehuis Carré Confituur op de Gemeenteplaats. Het is zelfs al zo ver gekomen dat er kieviteitjes gevonden zijn op de Gemeenteplaats, tussen wat opgehoopt blad. Dit is hoogst uitzonderlijk,

"Nu kan je hier in alle rust genieten van een heerlijk tasje koffie, en voor de fietsers en wandelaars is het ook zeker aangenamer en een heel stuk veiliger! geworden", reageert Christine Van Rompaey.

"Het is zelfs al zo ver gekomen dat er kieviteitjes gevonden zijn op het plein hier, tussen wat opgehoopt blad. Dit is hoogst uitzonderlijk,

want een kievit legt normaal meestal zijn eitjes in een weide. Een duidelijk signaal van rust, de natuur kan het beamen. Wij zijn zeer tevreden met de verkeerswijzigingen, dat zal ons terrasje zeker ten goede komen. Ontbijten, lunchen, zoetigheidjes smullen,... doen de meesten toch liefst in rust! Ik heb de eitjes dan maar in ons Paasstuk gelegd, daar passen ze wel in", lacht Christine.