Daan De Veuster keert terug naar de provincie

Brecht - Met de eedaflegging die eerste schepen Daan De Veuster (CD&V) deze week aflegde, keert hij terug naar de provincieraad. Hij volgt er partijgenoot Tine Muyshondt op, die politiek actief blijft in Ranst.

“De wissel is een gevolg van afspraken binnen de CD&V”, verduidelijkt De Veuster. In de provincieraad is hij lid van de raadscommissie financiën. Namens de provincie wordt hij afgevaardigd in de raad van bestuur van Igean Dienstverlening. Ook wordt hij opnieuw bestuurder bij Toerisme Provincie Antwerpen.

In de legislatuur 2006-2012 zetelde Daan De Veuster al in de provincieraad. “Ik werkte toen vooral rond het behoud van het groen en de open ruimte in een landschap dat ondertussen sterk versnipperd is, het zogenaamd bebouwd perifeer landschap. Intussen werken Brasschaat, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel en Brecht met steun van de provincie en de Vlaamse overheid samen in het strategisch project De Groene Zes.”