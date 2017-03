Drie kandidaten voor bouw indoor tennishal op De Merel

Brecht - Er komt dan toch nog een indoor tennishal op domein De Merel. De gemeente is in gesprek met drie kandidaten. Verder investeert de gemeente zelf 100.000 euro in een speeltuin.

Nadat de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Merel Invest van tennisster Laurence Courtois was opgeheven, bleef het al die tijd stil rond mogelijke recreatie op De Merel. Ook de grote binnenspeeltuin van Wonderwood komt er immers zeker niet meer.

Toch is niet alle hoop verloren. "Er zijn gesprekken lopende met drie verschillende private investeerders voor de realisatie van een indoortennishal, gekoppeld aan een gezellige cafetaria en het behoud van de outdoor tennis", wil schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Dan De Veuster (CD&V) al wel loslaten. Over namen wil hij nog niets lossen.

"We zijn daarin voorzichtig. Het gebied van tien hectare recreatie zal stap voor stap worden ingevuld."

"In de omgeving van de cafetaria en tennisvoorzieningen wil het gemeentebestuur zelf investeren in een aantal recreatieve voorzieningen zoals een mooie gezinsvriendelijke buitenspeeltuin en/of loopomloop of Finse Piste", voegt de schepen nog toe. Hiervoor heeft de gemeente al 100.000 euro in het budget voorzien.