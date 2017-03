Care for Us geeft chronisch zieken nieuwe toekomst

Brecht - Voor de derde keer hoopt de vzw Care for Us van de Sint-Jobse Sandra Galland 35 chronisch zieken met kleine portemonnee op gezondheidsreis te sturen. Daarvoor is 20.000 euro nodig. Vanavond is er al een eerste benefiet.

Met Care for Us heeft Sandra al zo'n 100 chronisch zieken op de goede weg gezetSinds de oprichting van Care for Us in 2015 is er voor heel wat chronisch zieke patiënten een einde aan hun lijdensweg gekomen. Werd er tot dan toe vooral smalend gedaan over chronische ziektes als CVS en kregen patiënten steevast te horen dat het "tussen hun twee oren zit", dan is er intussen wel wat veranderd.

Sandra Galland bij wie in 2000 zelf CVS werd vastgesteld, spreekt uit ervaring. "Van artsen kreeg ik het advies van er maar mee te leren leven”, herinnert ze zich nog goed. Maar daar legde ze zich niet bij neer. Ze volgde vier jaar een opleiding in de natuurlijke geneeskunde en is intussen therapeut. Galland heeft er zes jaar over gedaan om opnieuw gezond te worden, al zijn haar bijnieren permanent beschadigd.

"Er zijn intussen wel dat deuren opengegaan. Meer en meer artsen werken met ons samen, firma's schenken ons gezondheidsproducten of leveren ze tegen aankoopprijs zodat we die aan de chronisch zieken kunnen uitdelen. Onze geloofwaardigheid is gestegen"

"Door onze begeleiding en de gezondheidsreis leren we de chronisch zieken om weer gezond te eten en te leven, voelen ze zich beter en zien weer een toekomst voor zich."

Om van 7 tot 12 oktober 35 chronisch zieken met kleine portemonnee op gezondheidsreis te kunnen sturen, is er 20.000 euro nodig. Vanavond is er een rommelmarkt Spaanse avond in Heemkring De Drie Rozen in de Kerkstraat 41 in 's-Gravenwezel en op zondag 21 mei is Care for Us te gast op domein Aarde Oase in Wambeek voor een ecologische gezondheidsdag met tal van workshops, wereldkeuken en ecologische standen. Jean Bosco Safari komt de dag opluisteren met toffe muziek.

www.careforus.be, Facebook