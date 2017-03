Eigenaars Café Jozef openen brasserie Caro's aan brug 11

Brecht - Aan de ingang van de Brechtse Heide kan er sinds zondag weer getafeld worden. Caro's heet de nieuwe brasserie aan brug 11.

Aan het roer staan Maxim De Laet (33) en Caroline Suringh (26) uit Zoersel. Zij sturen een nieuw, maar lokaal zaal- en keukenteam aan in een compleet vernieuwde zaak.

Aan horeca-ervaring heeft het koppel geen gebrek, want het heeft al café Jozef op het Astridplein. "Hier in Caro's willen we een aangename plaats creëren waar iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt. We serveren Franse keuken waarin vooral het aanbod vers vlees opvalt. Maar op onze kaart staan evengoed pasta's, salades, snacks, pannenkoeken en wafels. Op elk moment van de dag kun je hier wel terecht", beklemtoont Maxim De Laet.



Het duo heeft de zaak, die bij de Brechtenaren jarenlang bekend stond als de Goeien Tijd, in een compleet nieuw jasje gestoken. Ook de parking heeft een volledig nieuwe kiezelbedekking en verlichting gekregen. Caro's wil ook erg kindvriendelijk zijn. "De speelkamer op de eerste verdieping is helemaal gerenoveerd en ook de grote speeltuin hebben we behouden."

Facebook: @carosbrecht