Politiezone Voorkempen na vier jaar gecentraliseerd in Brechtse Maalderij

Brecht - Het is nu officieel. Politiezone Voorkempen opereert voortaan vanuit Vaartdijk 15 in Brecht, al is daar een lange weg voor afgelegd. Niet alleen om de nood aan een nieuw commissariaat aan te tonen, maar ook naar de locatie is jarenlang gezocht.

"Ik sta hier met een uitgesproken fier gevoel", startte korpschef Geert Smet de officiële inhuldiging. "Het zijn hectische jaren geweest en we zijn vaak op de proef gesteld. Ik ben steeds met nieuwe alternatieven en voorstellen gekomen", schetst Smet het relaas.

Op dinsdag 10 september 2013 was het dan eindelijk raak. Tijdens de politieraad stelde de korpschef, gesteund door burgemeester Luc Aerts (CD&V) van Brecht, om de leegstaande gebouwen aan de Vaartdijk 15 te gaan huren van Immo Bolckmans NV. Een piste waarachter ook nu alle burgemeesters zich kunnen scharen.

"Het was een goede beslissing om te gaan huren in plaats van te kopen of een nieuwbouw te zetten", benadrukt Liesbeth Verstreken (N-VA), burgemeester van Zoersel en voorzitter van het politiecollege. Voor burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) van Schilde is het vooral belangrijk dat "de centralisatie zo op een snellere en goedkopere manier kon worden doorgevoerd."

Ook burgemeester Harry Hendrickx (dbm) uit Malle geeft toe dat de centralisatie van de politiediensten een verbetering is?, maar vaagt aandacht voor de lokale posten. Voorcollega Luc Aerts (CD&V) uit Brecht betekent het vooral efficiënter werken.

Dotatie te laag?

"'De Maalderij', want zo heet het nieuwe centrale commissariaat, is nu de werkplek van meer dan 140 medewerkers die tot veertien dagen geleden nog actief waren op zes verschillende plaatsen in de vier gemeenten. "Recent is overigens ook overeengekomen dat vier andere zones, Brasschaat, Schoten, Zara en Noord, ook van ons cellencomplex gebruik mogen maken", kondigt korpschef Smet nog aan.

Allemaal positieve geluiden te horen op de inhuldiging, al maakt voorzitter Liesbeth Verstreken wel een belangrijke kanttekening aan het adres van de aanwezige minister Jambon (N-VA). "De inwoners van de zone Voorkempen betalen hier meer voor de politie dan in andere zones. De dotatie van de staat is hier de laagste al zien wij daar geen objectieve reden voor", aldus de voorzitter.

Er is nu 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor het hele veiligheidsapparaat. We gaan nu eerst zorgen dat het op federaal vlak op punt staat, zodat we minder beroep moeten op de lokale politie. Dan kunnen we op termijn de dotaties bekijken, maar dat moet gradueel gebeuren", reageert minister Jan Jambon (N-VA). Hij vindt De Maalderij wel een inspiratiebron voor andere zones.

Het gebouw is tijdens de jaren 1874-1897 als stokerij-maalderij gebouwd door de Schotense adellijke familie Ullens-Lindekens. Het is dan nog een paar keer van eigenaar gewisseld tot het in 1937 in handen kwam van Bernard Meeusen. Een aantal van zijn kinderen is er ook bij op de opening. "We zijn heel blij dat het gebouw is opgeknapt en een nieuwe bestemming heeft gekregen. Alleen jammer dat onze vader dit niet meer heeft mogen meemamken", reageert Monique Meeusen.

Poltiezone Voorkempen is de derde grootste in de provincie Antwerpen.