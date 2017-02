Schlagerzangers en deejays luiden zomer in op Zomerfest

Brecht - Als het van Dieter van Daele afhangt, start de zomervakantie dit jaar met een stevig feestje: Zomerfest. Op 30 juni en 1 juli verwacht hij 5.000 feestvierders in ruiterhal Kraaienhorst in Brecht.

Op de laatste dag van het schooljaar start de zomervakantie volgens Dieter van Daele, manager van het dj-duo 2Empress, al om 14.30u met een zalige loungenamiddag in openlucht.

Met Zomerfest mikt hij bewust op de Noorderkempen. “Het moet een feest worden voor en door mensen uit de regio. Ik ben zelf van Kapellen en hier in de streek ontbreekt er nog een leuk groot festival. Hier is heel wat talent, van dance tot hardcore.” Uiteraard zal ook 2Empress niet ontbreken achter de draaitafels. Maar voor de volledige line-up is het nog wachten tot midden maart.

Mikt Zomerfest op vrijdag vooral op zestienplussers, dan is op zaterdag jong en oud welkom op Kraaienhorst. Dan moet een heus schlagerfestival losbarsten.

Half maart worden de eerste namen bekendgemaakt en start ook de ticketverkoop. De toegang op vrijdag is 7,5 euro in voorverkoop, op zaterdag betaalt u 12,50 euro. Voor de vip op zaterdag varieert de prijs tussen de 17,50 euro en 40 euro.

