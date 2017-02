Recordopkomst voor I Love Retro

I Love Retro was nog maar aan de derde editie toe en wist ruim 1.000 feestvierders naar de tent op de Luien Hoek in Sint-Job te lokken. Foto: Elke Lamens

Brecht - 'Het was de beste editie van I Love Retro ooit', kreeg Roeland Ruelens van de organiserende Chiro Sint-Job te horen zaterdagavond.

Met ruim 1.000 feestvierders is deze van oorsprong verlenging van I Love Sint-Job voor de jongeren, een vaste waarde aan het worden.

"Vorig jaar haalden we net geen 800 mensen. Het grootste compliment is dat het het winterse alternatief is geworden van het festival Sint-Job Zomer. Een heel toffe vergelijking."

Op I Love Sint-Job op vrijdagavond mocht Chiro Sint-Job 1.400 fuifgangers verwelkomen.