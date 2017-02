Kleuters De Brug geven elkaar jawoord

Brecht - De 55 kleuters van basisschool De Brug in Sint-Job beleefden vrijdag een hoogdag. Ze gaven elkaar het jawoord in het oud-gemeentehuis in Brecht.

De ceremonie werd geleid door burgemeester Luc Aerts (CD&V) en schepen van Burgerlijke Stand Jos Matheeussen (CD&V). De meisjes en jongens van de derde kleuterklas hadden zich voor de gelegenheid heel feestelijk uitgedost.

En na een luidkeels 'Ja, ik zie je graag!' werden de ringen omgehangen en waren ze dus officieel 'getrouwd'.

Bij terugkeer op school mocht dan een groots trouwfeest mét bruidstaart losbarsten