BUSO Kristus Koning mag zich als eerste vredesactieve school noemen

Brecht - Na een tweejarige opleiding die veel leraars van de school volgden, ontving BUSO KKI als eerste onderwijsinstelling in Vlaanderen, samen met de lagere school de Schatkist, het certificaat van vredesactieve school.

"Het logo schittert nu in het hoofdgebouw, maar het werk is verre van af. Deze mooie en waardevolle opleiding heeft voor een groter bewustzijn gezorgd binnen de school en tegelijk de weg geopend om hier permanent werk van te maken in deze moeilijke tijden", stelt directeur Koen Bernaers.

HEt opzet is dubbel. "Enerzijds de weerbaarheid verhogen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties, anderzijds constructief leren omgaan met conflicten en geweldvormen in onderwijs en maatschappij."

Op 14 februari start de nieuwe opleiding met de academische opening in de aula van UA. (ella)

Meer info en inschrijven op www.vredescentrum.be