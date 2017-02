Natuurpunt kapt drastisch in origineel rooiplan Kooldries

Brecht - Nadat er eind december tumult was ontstaan door de geplande boomkapping in het beschermde natuurreservaat Kooldries, heeft Natuurpunt dat plan serieus bijgesteld. Slechts 40% van de gemarkeerde bomen wordt geveld.

'Dit voorjaar herstellen vrijwilligers van Natuurpunt twee voormalige kleiputten in natuurgebied Kooldries. Aan de rand van de putten zullen schaduwbomen verwijderd worden. De ingrepen zullen zorgen voor meer leefgebied van de salamanders in het gebied', stelde Natuurpunt eind december. N-VA-voorzitter Bruno Bellens sprak toen van 'houtroof'.

Natuurpunt nodigde afgelopen zaterdag de gemeenteraad uit op een wandeling door Kooldries en gaf meer tekst en uitleg. "Er zal 60% minder worden gekapt", kondigde lokaal vrijwilliger Freddy Heye aan.

"Er is nu de keuze gemaakt om enkel te focussen op de bescherming van de kamsalamander in het gebied. De bomen in de zuidrand die normaal zouden gekapt worden om het heidelandschap te herstellen, blijven allemaal staan. Enkel de schaduwbomen rond twee poelen waar de salamander, die met uitsterven is bedreigd, goed gedijt worden geveld."

Het reservaat is officieel erkend als Europese habitat voor de amfibieën, maar dat maakt dat Natuurpunt wel richtlijnen krijgt opgelegd om alles in het werk te stellen om de populatie minstens op peil te houden. "We mogen er fier op zijn dat Brecht zo'n gebied heeft", benadrukte Heye nog.

"We zijn nu wel gerustgesteld", geeft Bellens (N-VA) toe. "We zijn zeer tevreden dat er toch gehoor is gegeven aan de ongerustheid die er toch heerste over de geplande grote kap. We zullen het wel blijven opvolgen."