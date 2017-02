Bussen rijden toch om bij heraanleg Schotensteenweg

Brecht - Na overleg met De Lijn heeft het gemeentebestuur een oplossing gevonden voor het busprobleem tijdens de heraanleg van de Schotensteenweg die start in maart.

"De lijnen 608 (Sint-Job - Hoogstraten) en 629 (Antwerpen-Malle) zullen op schooldagen 's morgens en 's avonds en op woensdagmiddag rijden via de Sint-Jobsesteenweg, Brasschaatbaan, Sint-Willibrordusstraat en Kapelstraat met halte aan de kerk van Overbroek en het kruispunt met de Mieksebaan. Tijdens de werken aan het kruispunt Kapelstraat-Schotensteenweg rijdt de bus via de Mieksebaan naar de Bethovenstraat. Na de werken daar rijden de bussen opnieuw het normale parcours via de Molenstraat naar Brecht-Centrum", kondigde burgemeester Luc Aerts (CD&V) op de gemeenteraad donderdag aan.

"Tijdens de eerste fase van de werken wordt op schooldagen tussen 6.30 en 8u 's morgens en tussen 16 en 18.30u een pendelbus ingelegd via de Eikenlei, Brechtsebaan, Schotensteenweg, Andrélaan, Pierrelaan en Van de Reydtlaan om dan te keren via de lus van de Hoge Meerheuvel en de Hogeheidelaan. Op woensdagmiddag zullen drie rondritten per tijdvork zijn. In de tweede fase kan de bus weer over de Schotensteenweg tot aan de Andrélaan naar de Mieksebaan om zo via de Sint-Jobsesteenweg naar de Beukenlei te rijden."

Wie betaalt?

Aan deze oplossingen zijn echter voorwaarden verbonden. "De drempels in de Mieksebaan moeten worden verwijderd, een aantal bochten worden verbreed of versterkt en in de zone Hoge Meerheuvel-Hogeheidelaan moet er eenrichtingsverkeer en een parkeer- en stationeerverbod ingesteld worden. Dan moet er nog een oplossing worden gevonden voor de 31.150 euro die De Lijn vraagt voor het inleggen van de pendelbus", somde Aerts op.

Oppositiepartij N-VA is tevreden met de oplossing. "We hebben dit aangekaart in het belang van de Brechtse burgers, de omwonenden en de scholieren, en we zijn blij dat het gemeentebestuur heeft geluisterd. Dat is voor ons het allerbelangrijkste", reageerde fractieleidster Eline Peeters na afloop van de raad.