Brechtse goochelaar montert kankerpatiëntjes op 

Brecht - In het UZ Gent goochelt Ivo Van Camp (46) uit Brecht al dertien jaar op vraag van de vzw Kinderkankerfonds. Sinds januari haalt hij ook zijn trukendoos boven bij de kankerpatiëntjes van het UZA in Edegem. De vzw heeft de heilzame effecten van het Project Magic gezien en wil die binnenkort ook aanbieden aan patiëntjes in het UZ Brussel en via het nieuwe project Studio Nona bij palliatieve kindjes thuis.

Meer dan dertig jaar al weet Ivo Van Camp kinderen te animeren, als clown, goochelaar en goede vriend van Bumba, Maya De Bij en Wickie de Viking van Studio100. Sinds hij op zijn veertiende goochelaars in Bobbejaanland bezig zag, heeft het hem niet meer losgelaten.

In 1998 stapte hij vrijwillig mee in het Project Magic Belgium van de bekende Amerikaanse illusionist David Copperfield. Die begon er al in 1982 mee toen hij ontdekte dat de goochelaar met wie hij al een tijdje correspondeerde, een jongen in een rolstoel bleek te zijn. Hij zag hoe die blaakte van het zelfvertrouwen en zichzelf als volwaardig goochelaar aanzag. Dat zette Copperfield aan om met zijn trucs aan de slag te gaan. Vandaag wordt Project Magic al in meer dan 1.000 ziekenhuizen in ruim dertig landen toegepast.

Van Camp die al dertien jaar vrijwillig voor de vzw Kinderkankerfonds in het UZ Gent de kankerpatiëntjes, van 5 tot 17 jaar, weet op te monteren met zijn goocheltrucs, kan dat sinds november vorig jaar ook professioneel doen.

"Elke truc die we de kinderen aanleren, is medisch onderbouwd. Vooraleer ik aan de slag ga, krijg ik een gedetailleerde briefing", benadrukt de Brechtse goochelaar.

Zelf leren goochelen, krikt ook het zelfvertrouwen van de kankerpatiëntjes op. "Ze kunnen iets dat een ander kind, dat niet ziek is, niet kan. Als ze de enthousiaste en verwonderde reacties zien van hun (groot)ouders, zusjes en broertjes of vriendjes aan wie ze de trucs tonen, dan zie je ze glunderen. Dat geeft ongelooflijk veel voldoening, je vergeet dan weer voor even dat ze eigenlijk erg ziek zijn."

Prof. dr. Yves Benoit, kinderoncoloog aan het UZ Gent en oprichter en stichtend voorzitter van het Kinderkankerfonds (1988), erkent de weldadige impact van Project Magic Belgium en breidt het nu uit naar het UZAntwerpen. Binnenkort heeft hij hierover ook overleg met UZ Brussel.

"We voelen al lang aan dat zowel de kinderen als ouders de goocheltrucs leuk vinden, het zorgt voor een psychologische versterking voor kinderen tijdens de moeilijke hospitalisatiemomenten", meent dr. Benoit.

Het Kinderkankerfonds gaat zelfs nog een stap verder met het nieuwe project Studio Nona, waarbij ook Ivo bij palliatieve kindjes thuis zijn trucs zal aanleren.

www.projectmagicbelgum.be, www.kinderkankerfonds.be