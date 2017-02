N-VA wil onderhoud met De Lijn over alternatieve routes

Brecht - Dat de bushaltes op de Schotensteenweg, die vanaf maart wordt heraangelegd, acht maanden niet worden bediend, verontrust de buurt. N-VA wil De Lijn op andere gedachten brengen.

Op een informatievergadering van het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente over de heraanleg van de Schotensteenweg werd het duidelijk dat de buurtbewoners niet akkoord gaan met de beslissing van De Lijn om enkel via de E19 om te rijden. Dit heeft tot gevolg dat de haltes op de Schotensteenweg van maart tot november niet worden bediend en dat de buurtbewoners ofwel naar het kruispunt in Sint-Job moeten, ofwel naar het centrum van Brecht.

Overleg met directie

“Daardoor komen vele jongeren die met de bus naar school komen, acht maanden in de kou te staan. Niet alleen jongeren, maar ook andere inwoners van de gemeente kunnen het openbaar vervoer niet meer nemen”, zeggen Eline Peeters, Kris Geysen en Sven Deckers van N-VA Brecht. “Daarom hebben we een overleg gevraagd met de directie van De Lijn. Wij zijn ervan overtuigd dat De Lijn bij grote werkzaamheden steeds bereid is om te onderhandelen over alternatieve routes.”

De routes die de partij aan De Lijn voorlegt, zijn de volgende. Bij de eerste fase van de werken kan er vanuit Sint-Job een bus rijden via Andrelaan, Pierrelaan, Van de Reydtlaan, Solvijnslaan, Schotensteenweg, Hoge Mereyt, Mieksebaan, Kapelstraat en omgekeerd vanuit Brecht. Bij de tweede fase is er een alternatief voor het busvervoer vanuit Brecht via Andrelaan, Mieksebaan, Miksebaan, Sint-Jobsesteenweg, Beukenlei en ook omgekeerd naar Brecht. “Dit voorstel leggen wij ter bespreking voor, maar ook voor andere voorstellen staan we open.”