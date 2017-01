Kempuseum wordt interactiever en levendiger

Brecht - Op de laatste veilingdag in het Kempuseum zondagvoormiddag waren oude landbouw- en ambachtsgereedschappen te koop. Vooral verzamelaars, handelaars en schrijnwerkers kwamen langs. Tegen Open Monumentendag moet het nieuwe museum klaar zijn.

Nu de twee veilingdagen achter de rug zijn, kan erfgoedconsulente Kim Decombes (foto) de inventaris opmaken. Vandaag zit ze met Puur Architecten samen om met de praktische invulling van het nieuwe Kempuseum te starten. "Het was met pijn in het hart dat we materiaal moesten veilen, maar het museum was tot de nok gevuld", legt Decombes uit.

" Er zijn wel heel wat musea die waardevolle stukken zijn komen halen om ze opnieuw tentoon te stellen en daar ben ik blij om. Verder zit er ook nog veel materiaal in een depot in Sint-Job."

Tijd dus voor een nieuw hoofdstuk, al leidde dat eerst wel tot enige ongerustheid bij de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht die al sinds 1904 de collectie beheerde. "Brecht had als eerste in de omgeving een museum. Dus heel wat materiaal kwam naar hier", weet voorzitter Ronny Mattheeussen. "Heel wat schenkers vreesden wat er met hun collectie zou gebeuren, maar de meest waardevolle zaken zijn bewaard. Op deze manier zowel het gebouw bewaard en het museum open blijft."

Erfgoedapp

Wat er dan juist zal veranderen? "De rode draad wordt de geschiedenis van Brecht, vanaf de prehistorie tot het steenbakkerijtijdperk, begin twintigste eeuw", verklapt de erfgoedconsulente. "We focussen meer op de de typisch Brechtse activiteiten zoals de steenbakkerijen, bierbrouwerijen, melkerijen en een hoefsmid hier op de binnenplaats die door Clara Fey is opgeknapt'."

De geschiedenis zal dus op een meer interactieve manier getoond worden onder meer met behulp van een erfgoedapp.Voor de modernisering van het Kempuseum kan Brecht rekenen op subsidies van Toerisme Provincie Antwerpen. Als alles volgens plan verloopt, hoopt Kim Decombes om tegen Open Monumentendag de deuren van het nieuwe museum te kunnen openen.