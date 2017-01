Staatssecretaris Philippe De Backer bij Open Vld Brecht

Het nieuwe bestuur van Open Vld Brecht, dat in oktober is verkozen, rond Philippe De Backer Foto: Elke Lamens

Brecht - Op de nieuwjaarsbrunch van Open Vld Brecht in de E10 hoeve staken zowel staatssecretaris Philippe De Backer als voorzitter Jos Dignef niet onder stoelen of banken dat 2016 een moeilijk jaar is geweest; ze verwezen naar onder meer de aanslagen en de Brexit.

"Met de aanslagen, de financiële en maatschappelijke strubbelingen hebben sommigen de neiging om net behoudsgezind te zijn, maar wij willen tegen de stroom ingaan.Wij willen er juist voor zorgen dat mensen terug perspectief en hoop krijgen", benadrukte de staatssecretaris.

"De 3 V's voor vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid gaan meer dan ooit samen voor Open Vld. Minder belastingen leidt tot meer jobs, in de sociale zekerheid is er gensoeid in structuren, niet in mensen. En er is 300 miljoen euro in de veiligheidsdientsen geïnvesteerd. Als staatssecretaris heb ik de strijd tegen sociale dumping hervormd, en dat heeft ook 200 miljoen euro aan inkomsten opgebracht."

Dignef van zijn kant bleef de loyaliteit van Open Vld aan de coalitie benadrukken, maar riep wel op om van Brecht een economisch knooppunt te maken. "Meer mogelijkheden voor kmo's om te kunnen werken in eigen streek. Het lost het probleem van de mobiliteit niet op, maar het is een begin." In dat kader verwees hij naar de ringweg die dit jaar klaar zal zijn en de Schotensteenweg die eindelijk heraangelegd wordt.

Toch ook een punt van kritiek. "Lenty Frans en Dirk Van Tichelt, beiden uit Sint-Lenaarts, hebben Brecht tweemaal op de kaart gezet, maar dit is geen reden om in de plaats van een dorpsfeest de kerk van Sint-Lenaarts in feestverlichting te steken. 150.000 euro, of 5 euro per inwoner, lijkt me iets overdreven. Laten we deze centen gebruiken voor iets nuttiger waar de hele bevolking van kan genieten."