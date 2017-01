Politie kondigt verhuis aan met YouTube-filmpje

Brecht - Met een YouTube-filmpje maakt de politiezone Voorkempen bekend dat de verhuis naar het nieuwe commissariaat in Brecht is gestart. Er komen ook drie inspecteurs bij voor evenveel extra wijken.

“Deze verhuis is een omvangrijke logistieke operatie, die een grote gemeenschap aanbelangt. Daar wilden we op een ludieke manier over communiceren”, licht Kris Jacobs, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Voorkempen, het YouTube-filmpje toe. “We hadden voor de traditionele weg kunnen kiezen, maar dat zou nogal droog overkomen.”

Sinds 1 januari huurt de politiezone het gebouw op de Vaartdijk in Brecht. Afgelopen maandag heeft de eerste dienst, ICT, er zijn intrek genomen. Tegen 16 februari zal ook het centraal onthaal in het commissariaat in Zoersel sluiten om in Brecht te openen. De officiële opendeurdag voor het publiek is gepland op 4 maart, met rondleidingen, het labelen van fietsen, een tuimelwagen en zo meer.

Drie extra wijken

Een andere nieuwigheid is dat de zone met gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel drie extra wijken heeft gekregen. “De wijken werden opnieuw ingedeeld en zijn kleiner geworden. Op deze manier staat de wijkinspecteur dichter bij de mensen”, benadrukt Jacobs.

Om dat te bereiken werd ook het aantal wijkagenten uitgebreid, van 21 naar 24. “En er komt ook een inspecteur bij die speciaal wordt toegewezen aan de ziekenhuizen en psychiatrische instellingen."

Infomomenten

De wijkagenten worden voorgesteld aan de bevolking op zondag 22 en zondag 29 januari.

Op 22 januari van 10 tot 12u kunnen de Brechtenaren terecht in de Lessiuszaal van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot in de Mudaeusstraat 9. In de namiddag, tussen 13 en 17u, is Schilde aan de beurt, in de conferentiezaal op de Brasschaatsebaan 30.

Een week later volgt een infomoment voor Zoersel van 10 tot 13u in De Kapel in de Handelslei 167 en van 14 tot 17u Malle in De Notelaar (grote zaal) op de Lierselei in Oostmalle.

www.politievoorkempen.be, www.boekjewijkagent.be