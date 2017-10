IN BEELD. Dit staat er met de Lierse Rijksnormaalschool te gebeuren

Op de site van de Lierse Rijksnormaalschool komen ongeveer 140 wooneenheden met één, twee, drie en vier slaapkamers. Het gaat om lofts en appartementen. Er komen op de site ook drie buurtwinkels en een horecazaak. Twee ondergrondse parkings bieden plaats voor ongeveer tweehonderd auto’s. De werken beginnen in mei 2018 en verlopen in drie fases. In de loop van 2023 zou het hele project klaar moeten zijn.