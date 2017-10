Berlaar - Het gemeentebestuur bedankte de jeugdbewegingen met een gratis ontbijt.

Iedereen die in uniform naar buiten kwam, kreeg op het dorpsplein in het centrum en aan de Chirolokalen in Berlaar-Heikant een gratis ontbijt.

Leden van de jeugd- en seniorenraad bakten er pannenkoeken en deelden warme choco, fruitsap en appelen uit.