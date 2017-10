Lili Stevens voert CD&V-lijst aan

Duffel - CD&V Duffel heeft een nieuwe lijsttrekker. Gemeenteraadslid Guido De Vos (79) geeft de fakkel door aan provincie- en gemeenteraadslid Lili Stevens (56).

De Duffelse christendemocraten hopen net als in 2012 op elf van de 25 zetels. Een absolute meerderheid zit er volgens kandidaat-burgemeester Lili Stevens niet in. “Daarom zullen we met alle democratische partijen gaan praten en hen onze programmapunten voorleggen.”

Of Guido De Vos nog aan de verkiezingen deelneemt, liet CD&V zaterdagavond nog in het midden.