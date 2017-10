Op de foto met Lucas Van den Eynde

Lier - Tientallen mensen lieten zich vanmiddag op de Grote Markt in Lier fotograferen met acteur Lucas Van den Eynde. Dat gebeurde in het kader van World Sight Day.

Elk jaar organiseert het Internationaal Agentschap voor de Preventie van Blindheid (IAPB) op de tweede donderdag van oktober de World Sight Day. Op deze dag vestigen IAPB en zijn partners de aandacht op blindheid en het verlies van zicht. Het ideale moment voor de erkende Belgische ngo Licht voor de Wereld om de situatie van blinde en slechtziende mensen in ontwikkelingslanden in de kijker te zetten.

“Dat doen we al een dag eerder, op woensdag, met de sensibiliseringsactie #smileforsight. Daarvoor kunnen we rekenen op de steun van een tiental Bekende Vlamingen, die mensen aansporen om zich geblinddoekt te laten fotograferen. Een echte blind date dus. Zo laten de bekende ambassadeurs mensen even in de huid kruipen van een blinde persoon. Iedereen kan zich op deze manier solidair tonen met de mensen met een visuele beperking in Afrika”, zegt Lien Grimonprez.

De foto’s die vandaag in Lier, maar ook in Antwerpen, Brussel, Leuven, Sint-Niklaas en Vilvoorde genomen werden, plaatst Licht voor de Wereld op haar Facebookpagina in de hoop dat ze zoveel mogelijk gedeeld worden.

Licht voor de Wereld strijdt al twintig jaar tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Als Belgische erkende ngo zorgt het voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs in Congo, Rwanda en Tanzania.

www.lichtvoordewereld.be