Open Bedrijvendag ook in gemeentehuis een succes

Duffel - Op zondag 1 oktober was het Open Bedrijvendag in heel Vlaanderen. Het is een evenement waarop honderden bedrijven samen de deuren openen voor het grote publiek.

“Ook het gemeentehuis van Duffel nam deel. We mochten bijna 700 bezoekers verwelkomen”, zegt schepen voor Economie Sofie Joosen (N-VA).

“Tijdens onze Open Bedrijvendag namen we de mensen mee op een leuke en geanimeerde route achter de schermen doorheen ons gemeentehuis. Heel wat bezoekers namen zelfs plaats achter het bureau van de burgemeester voor een leuke foto. In ons gastenboek mochten we heel wat leuke reacties ontvangen.”