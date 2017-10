Lier - Tijdens het tuinfeest van de N-VA zei burgemeester Frank Boogaerts dat zijn partij ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de stad Lier wil blijven leiden.

Boogaerts liet wel in het midden of dat opnieuw met hem als burgemeester zou zijn. In december 2016 was hij hierover in Gazet van Antwerpen nochtans wel duidelijk: "Als de partij en de burgers mij steunen, graag."

Frank Boogaerts heeft in zijn partij nochtans capabele opvolgers.