Duffel - De bibliotheek, De Duffelse AdviesRaad voor Internationale Solidariteit (DARIS) en Oxfam Wereldwinkel organiseren een tweedehands cd- en boekenverkoop op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober.

Alles wordt verkocht voor één euro per stuk. Oxfam Wereldwinkel zorgt voor fairtradedrank en (h)eerlijke hapjes en gebakjes. De opbrengst van de verkoop gaat dit jaar naar de organisatie Hulpcomité Guatemala vzw.

Die vzw, in de volksmond vaak De Kleine Maya genoemd, zet zich in om Mayakinderen uit kansarme gezinnen de kans te geven op kwalitatief onderwijs. De vzw heeft in vier verschillende hooglanddorpen in Guatemala een school gebouwd, waar in totaal 1.253 kinderen en jongeren studeren.

Duffelaar Marcel Vermeulen is al meerdere malen in Guatemala geweest en kon zien hoe gemotiveerd de leerkrachten waren. “De opbrengst van de boekenverkoop investeren we in kinder- en jongerenonderwijs, met aandacht voor de eigen Mayacultuur en taal.”